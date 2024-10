Tote und größe Schäden durch Hurrikan "Milton" in Florida

Tampa: Hurrikan "Milton" hat im US-Staat Florida nach Behördenangaben mehreren Menschen das Leben gekostet und etwa 100 Häuser zerstört. Außerdem fiel in über drei Millionen Haushalten und Unternehmen der Strom aus. Einsatzkräfte mussten Menschen aus eingestürzten Gebäuden oder Autos retten, die der Sturm umgeworfen hatte. In der 400.000-Einwohner-Stadt Tampa riss der Hurrikan das Dach des Baseball-Stadions förmlich in Stücke. "Milton" war in der Nacht unserer Zeit mit einer Rotationsgeschwindigkeit von knapp 200 Kilometern in der Stunde auf Land getroffen. Inzwischen hat sich der Sturm aber auf die niedrigste Stufe 1 abgeschwächt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 16:00 Uhr