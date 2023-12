Tote in der Ukraine durch russischen Angriffe zu Weihnachten

Kiew: Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 30 Drohnen attackiert. Davon wurden nach ukrainischen Angaben 28 abgefangen. Die russischen Angriffe haben in der südukrainischen Region Cherson dennoch fünf Menschenleben gefordert, melden regionale Polizeibehörden. Laut der örtlichen Militärverwaltung waren auch die Gas- und Wasserversorgung in der Region teilweise unterbrochen. Die Ukrainer feiern heute erstmals das christliche Weihnachtsfest am 25. Dezember. Zur Abgrenzung vom Aggressor Russland hat die eigentlich ebenfalls orthodoxe Ukraine die Feier von Christi Geburt vom 7. Januar auf den heutigen Tag vorverlegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 12:00 Uhr