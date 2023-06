Tote Fische in der Oder alarmieren Umweltministerin Lemke

Meldungsarchiv - 15.06.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nachdem in Polen in Kanälen nahe der Oder tote Fische gefunden worden sind, herrscht auch in Deutschland Alarmstimmung. Polen hat bereits einen Krisenstab eingerichtet. Das Nachbarland sei aufgefordert, die Einleitungen in die Oder zu reduzieren, teilte das Bundesumweltministerium mit. Obwohl die Oder selbst noch nicht betroffen ist, besteht die Sorge vor einem ähnlichen Szenario wie letzten Sommer. Vergangenen August waren in dem deutsch-polnischen Grenzfluss mehrere Hundert Tonnen tote Fische gefunden worden. Auch in Brandenburg mussten massenweise Kadaver eingesammelt werden. Damals wurden unter anderem Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift einer speziellen Algenart für die Umweltkatastrophe verantwortlich gemacht.

