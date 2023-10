Tote durch russischen Beschuss in der Ostukraine

Kiew: In der Ostukraine sind nach offiziellen Angaben binnen eines Tages sechs Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Der Generalstab in Kiew berichtete zudem von Dutzenden Gefechten im Kriegsgebiet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, man habe 27 ukrainische Drohnen abgeschossen - die meisten davon in der Grenzregion Kursk. Kremlchef Putin hat Kiews Gegenoffensive einmal mehr für gescheitert erklärt. Im Staatsfernsehen sprach er von Fortschritten der russischen Streitkräfte - unter anderem im derzeit besonders umkämpften Awdijiwka. Von Seiten der ukrainischen Armee hieß es, man habe dort wiederholt Angriffe abgewehrt. ////evtl. STOPP Analysten hatten Bilder in Online-Netzwerken von den Angriffen in Awdijiwka ausgewertet und befunden, dass die Russen offenbar viel militärisches Material verloren haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 17:00 Uhr