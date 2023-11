Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew: Im Süden und im Osten der Ukraine sind durch russischen Beschuss erneut mehrere Menschen getötet worden. Alleine im Gebiet Cherson gibt es nach Behördenangaben drei Opfer durch Streumunition, die international eigentlich geächtet ist. In der Region Donezk kamen demnach zwei Menschen durch Artilleriebeschuss ums Leben. Wie es weiter hieß, beschoss die russische Armee innerhalb eines Tages mehr als 110 Orte in der Ukraine. Etwa 400 sind aktuell ohne Strom. Eine unabhängige Bestätigung für die Angaben liegt bislang nicht vor. An den verschiedenen Frontabschnitten gibt es nach letzten Meldungen wenig Bewegung. Russische Truppen versuchen weiter, auf die zerstörte Stadt Awdijiwka vorzustoßen – mittlerweile aber angeblich mit weniger Nachdruck. Ukrainische Verbände kämpfen darum, ihren Vorstoß über den Fluss Dnipro zu halten. Schnee und Minusgrade machen den Soldaten auf beiden Seiten zu schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 21:00 Uhr