Tote bei Hubschrauberabsturz in New York

New York: In der US-Millionenmetropole ist ein Hubschrauber abgestürzt. Dabei kamen nach Angaben von Bürgermeister Adams sechs Menschen ums Leben. Unter den Opfern sind demnach drei Kinder. Der Hubschrauber sei in den Hudson River gestürzt. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich Einsatzkräfte mit zahlreichen Booten der Unglücksstelle näherten. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Hubschrauber gehören zum New Yorker Stadtbild. Ständig sind sie in Manhattan zu sehen, meistens haben sie Touristen an Bord oder bringen Geschäftsleute zu ihrem nächsten Termin oder Wohnsitz vor den Toren der Stadt. Es gab auch öfter schon Unfälle mit Hubschraubern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 01:00 Uhr