Tote bei Explosion am Eingangstor zum Flughafen von Kabul

26.08.2021 17:00 Uhr

Kabul: An einem Zugangstor zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt hat es mindestens eine Explosion mit mehreren Toten gegeben. Das berichtet das US-Verteidigungsministerium. Offenbar ist dort am frühen Abend Ortszeit eine Bombe explodiert. Anschließend sollen Schüsse gefallen sein. An den Toren des Airports drängen sich seit Beginn der Evakuierung afghanischer Ortskräfte vor einer Woche Tausende Menschen. Rund 6000 Soldaten der US-Armee und Großbritanniens sichern derzeit das Gelände. Wie die Bundeswehr mitteilte, kamen beim dem Anschlag keine deutschen Soldaten zu Schaden. Vor einem unmittelbar bevorstehenden Attentat war seit den frühen Morgenstunden gewarnt worden. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, haben die letzten drei Bundeswehrflugzeuge mit Soldaten und Gerät den Kabuler Flughafen in Richtung Usbekistan verlassen. Damit wäre die deutsche Evakuierungsaktion beendet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 17:00 Uhr