Tote bei Erdbeben in Marokko

Marrakesch: In Marokko sind in Folge eines starken Erdbebens mindestens 290 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium am frühen Morgen mit. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,8 lag laut US-Erdbebenwarte rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen Menschen, die aus ihren Häusern rennen und zerstörte Gebäude. Der Strom und das Telefonnetz fielen vorübergehend aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 05:00 Uhr