Tote bei Amoklauf an Grazer Schule

In Österreich hat es einen Amoklauf gegeben: Dabei wurden an einer Schule in Graz nach Angaben des Innenministeriums mehrere Menschen getötet. Auch von mehreren Schwerverletzten ist die Rede. Der mutmaßliche Täter - ein Schüler - soll sich nach dem Amoklauf selbst erschossen haben. Die Polizei ist im Großeinsatz und spricht von einer noch unübersichtlichen Lage, mitterweile sollen aber alle Schüler und Lehrer das Gebäude verlassen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2025 11:15 Uhr