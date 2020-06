Tot aufgefundene Jugendliche sind nach Drogenkonsum gestorben

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nordendorf: Die beiden in Nordendorf im Landkreis Augsburg tot aufgefundenen Jugendlichen sind nach bisherigen Erkenntnissen an Drogen gestorben. Wie die Kripo mitteilte, hat ein Drogenvortest bei der Obduktion der Leichen der 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen Hinweise auf einen Rauschgiftkonsum ergeben. Dabei handelt es sich offenbar um synthetische Drogen, die auch als "Speed" bekannt sind. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus die Leichen ihres Sohnes sowie des 15-Jährigen gefunden. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 12:00 Uhr