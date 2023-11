Toskana bereitet sich auf weitere Unwetter vor

Prato: Nach schweren Unwettern in Teilen Italiens drohen auch heute weitere Gewitter mit Regen und Sturm. Behörden und Menschen wappnen sich für mögliche Folgen. Besonders betroffen ist die Toskana. In der Nacht zu gestern gab es dort Überschwemmungen, mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Weitere Personen werden vermisst, die Suche läuft. Teile der Region sind noch überschwemmt, während in anderen Gegenden der Toskana bereits die Aufräumarbeiten laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 07:00 Uhr