Tory-Abgeordneter wird in Großbritannien mit Messer angegriffen

Corona-Inzidenz in Bayern steigt auf über 100

München: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Bayern zum ersten Mal seit Mai auf mehr als 100 gestiegen. Noch höher ist der Wert laut Robert-Koch-Institut im Vergleich der Bundesländer nur in Thüringen. Besonders stark steigt die Zahl der erfassten Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen. In vier bayerischen Regionen liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen jetzt bei über 500, nämlich in den Landkreisen Straubing-Bogen, Traunstein, Berchtesgadener Land und in der Stadt Rosenheim. Vor diesem Hintergrund hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger das Ende der Maskenpflicht im Klassenzimmer als verfrüht und gefährlich kritisiert. Erst wenn auch Kinder und Jugendliche geimpft seien, könne auf die Maske verzichtet werden, sagte Meidinger dem Bayerischen Rundfunk.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.10.2021 12:45 Uhr