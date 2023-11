Torwart ter Stegen fehlt im Länderspiel gegen die Türkei

Berlin: Beim morgigen Fußball-Länderspiel gegen die Türkei muss die deutsche Mannschaft ohne Torhüter ter Stegen auskommen. Wie Bundestrainer Nagelsmann mitteilte, leidet die deutsche Nummer eins an Rückenproblemen. Ter Stegen werde daher zu seinem Verein FC Barcelona zurückkehren. Es wird erwartet, dass der Frankfurter Torwart Trapp einspringt. Auch beim zweiten Test-Spiel am Dienstag in Österreich wird ter Stegen fehlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 19:15 Uhr