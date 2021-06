Tornado in Tschechien sorgt für schwere Verwüstungen

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Im Südosten Tschechiens hat ein Tornado gewütet und schwere Schäden hinterlassen. Laut Rettungsdienst sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine genaue Zahl könne man nicht nennen, hieß es. Bis zu 150 wurden verletzt. In mehreren Dörfern wurden Dächer abgedeckt, Fensterscheiben zerstört, Autos wurden umhergeschleudert. - In Bayern werden aus Schwaben zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Überschwemmungen gemeldet. Über Verletzte ist nichts bekannt. Im Landkreis Rosenheim setzte am Abend minutenlanger Hagel ein, mit bis zu fünf Zentimeter großen Körnern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 08:00 Uhr