"Top Gun"-Star Val Kilmer gestorben

New York: Der Schauspieler Val Kilmer ist tot. Der Star aus Filmen wie "Heat", "Batman Forever" und "The Doors" starb nach Angaben seiner Tochter mit 65 Jahren an einer Lungenentzündung. Seinen Durchbruch erlebte Kilmer 1984 mit der Komödie "Top Secret!". Zwei Jahre später spielte er seine wohl größte Rolle als Widersacher und späterer Flugpartner von Hauptdarsteller Tom Cruise im Piloten-Actionfilm "Top Gun".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 08:00 Uhr