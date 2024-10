"Tootsie"-Schauspielerin Teri Garr ist tot

Los Angeles: Die US-Schauspielerin Teri Garr ist tot. Sie starb im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit, wie ihre Sprecherin mitteilte. Garr litt an Multipler Sklerose. Bekannt war sie für ihre Rolle in der Oscar-prämierten Komödie "Tootsie" an der Seite von Dustin Hoffmann. Zu sehen war sie auch in Filmen wie "Frankenstein Junior", "Mr. Mom" und "Dumm und Dümmer" und in der TV-Serie "Friends".

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 05:00 Uhr