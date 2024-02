Toni Kroos kehrt in Fußball-Nationalmannschaft zurück

Madrid: Toni Kroos kehrt für die Heim-Europameisterschaft in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das teilte der Spieler von Real Madrid auf der Social Media-Plattform Instagram mit. Der 34-jährige Kroos war Teil der Weltmeister-Elf von 2014 und bestritt bislang 106 Länderspiele. Schon bei den Länderspielen Ende März gegen Frankreich in Lyon und gegen die Niederlande in Frankfurt am Main werde er zum Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehören, so Kroos.

