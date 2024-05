Toni Kroos beendet Karriere nach der EM

Berlin: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der EM in Deutschland seine Karriere. Das hat der 34-Järhige heute in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" bekanntgegeben. Kroos steht derzeit noch bei Real Madrid unter Vertrag. Mit den Spaniern bestreitet er am 1.Juni noch das Champions League Finale gegen Borussia Dortmund. Dieses Spiel ist dann auch sein letztes Vereinsspiel. Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte Kroos eigentlich schon beendet, ehe ihn Bundestrainer Nagelsmann für die Heim-EM nochmal zurück in den Kader holte. Von 2007 bis 2014 stand er beim FC Bayern unter Vertrag. Mit insgesamt fünf Champions-League Titel gilt er als einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 13:00 Uhr