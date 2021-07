Toni Kroos beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Weltmeister Toni Kroos beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Das hat der 31-Jährige in seinem Podcast mitgeteilt. Kroos hatte sein Debüt in der Elf von Bundestrainer Löw im Januar 2010 gegeben. Seither gehörte er regelmäßig zum Kader. Der Greifswalder brachte es auf 106 Länderspiele. Sein letzter Auftritt im DFB-Trikot dürfte damit der beim 0:2 gegen England im EM-Achtelfinale gewesen sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.07.2021 14:15 Uhr