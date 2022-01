Tonga ist nach Vulkanausbruch weiter von der Außenwelt abgeschnitten

Nachrichtenarchiv - 18.01.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wellington: Auch drei Tage nach dem heftigen Vulkanausbruch ist die Situation in dem Südseestaat weiter unübersichtlich. Die Kommunikation zu dem Königreich ist durch die Eruption unterbrochen, ein Unterseekabel gekappt. Von einer der Inseln wurde nach UN-Angaben ein Notsignal empfangen. Rund um die Hauptinsel gibt es offenbar erhebliche Schäden an der Infrastruktur. Landebahnen sind mit einer Ascheschicht bedeckt, Hilfe aus der Luft kann es vorerst nicht geben. Vom rund 2.000 Kilometer entfernten Neuseeland sollen heute zwei Schiffe mit Hilfsgütern nach Tonga aufbrechen. Durch den Vulkanausbruch vom Samstag gab es auch Tsunamiwellen, die sogar die Küsten in Japan, Alaska und Südamerika erreichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 07:00 Uhr