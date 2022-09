Ton in Diskussion um verbleibende Atomkraftwerke wird rauer

Das Wetter in Bayern: Regenfälle und Gewitter, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst gebietsweise Schauer und Gewitter, zum Morgen hin von Westen her kräftige Regenfälle. Es kühlt auf 16 bis 12 Grad ab. Tagsüber zunächst weiter gewittrige, mitunter heftige Regenfälle. Am Nachmittag lockert es von Westen auf. Maximal 22 Grad warm. Auch am Freitag Schauer, am Samstag kaum mehr.

