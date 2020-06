Toilettenpapierhersteller meldet Kurzarbeit an

USA erleben weitere Nacht mit gewalttägigen Ausschreitungen

Washington: Trotz Ausgangssperren hat es in den USA in der vergangenen Nacht wieder in vielen Städten gewalttätige Ausschreitungen gegeben. In Washington entzündeten die Protestierenden in der Nähe des Weißen Hauses mehrere Feuer auf den Straßen. Die Polizei ging mit Trängengas gegen die Menschen vor. In Philadelphia und Santa Monica wurden Geschäfte geplündert, in Boston Autos angezündet. Während einer Demonstration in Minneapolis fuhr ein Tanklastzug in die Menge, außer dem Fahrer wurde aber niemand verletzt. Sein Motiv ist unbekannt. Auslöser der Unruhen war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis, für den ein weißer Polizist verantwortlich gemacht wird. Präsident Trump forderte die Polizei auf Twitter dazu auf, härter gegen die gewalttätigen Protestierer vorzugehen. Wie erst jetzt bekannt wurde, musste Trump am Freitag wegen der Unruhen zeitweise in den Sicherheitsbunker des Weißen Hauses gebracht werden. Demonstranten hatten versucht, die Barrikaden vor dem Amtssitz des Präsidenten zu überwinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 07:00 Uhr