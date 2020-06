Tönnies tritt offenbar als Schalkes Aufsichtsratschef zurück

Nachrichtenarchiv - 30.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gelsenkirchen: Aufsichtsratschef Tönnies will nach Informationen der ARD seine Ämter beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 niederlegen. Zuletzt war der 64-Jährige nach rund 1.500 Corona-Fällen in seiner Fleischfabrik in Rheda-Widedenbrück massiv in die Kritik geraten. Im vergangenen Jahr hatte er zudem mit rassistischen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt. Tönnies sitzt nicht nur im Aufsichtsrat, sondern auch im Schalker Wirtschaftsausschuss und im Eilausschuss für sportliche Entscheidungen. Der FC Schalke 04 wollte sich dazu nicht äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 16:00 Uhr