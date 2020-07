Tönnies-Schlachterei nimmt morgen früh den Betrieb wieder auf

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rheda-Wiedenbrück: Die Fleischfabrik Tönnies darf morgen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Behörden haben die eigentlich bis übermorgen laufende Sperre für die Schlachterei vorzeitig aufgehoben. Schon in den Morgenstunden sollen die ersten Tiere angeliefert werden. Die Weiterverarbeitung allerdings ist noch nicht wieder freigegeben. Hier wollen die Kontrolleure sich morgen noch die Corona-Sicherheitsvorkehrungen genauer ansehen. Die Tönnies-Fleischfabrik war nach rund 1.500 Corona-Fällen unter den Beschäftigten geschlossen worden. Da sie allein 40 Prozent aller Schlachtungen in Nordrhein-Westfalen vornimmt, waren Landwirte in Schwierigkeiten geraten. In ihren Ställen war nicht mehr genug Platz für die Tiere. Das Agrar-Ministerium in Düsseldorf will die dadurch erkannten Probleme zum Anlass nehmen, das ganze System der Fleischproduktion neu auszurichten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 21:45 Uhr