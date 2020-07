Tönnies kehrt zum Normalbetrieb zurück

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rheda-Wiedenbrück: Der Fleischverarbeiter Tönnies darf wieder in vollem Umfang produzieren. Vorangegangen waren Testläufe im Zerlegebereich, wo sich das Coronavirus besonders ausgebreitet hatte. Es gilt ein neues Hygienekonzept, das aus Sicht der Behörden ausreichend Schutz gegen Coronainfektionen gewährleistet. Zum Beispiel wird im gesamten Zerlegebereich mittels Filtertechnik die Luft innerhalb von einer Stunde komplett ausgetauscht. Geschlachtet wird am Tönnies-Hauptstandort seit gestern wieder. Nach zahlreichen Anzeigen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld inzwischen gegen die Tönnies-Geschäftsführung wegen des Corona-Ausbruchs. Ein Sprecher bezeichnete das als übliches Fortschreiben eines solchen Verfahrens. In den vergangenen Wochen war noch gegen Unbekannt ermittelt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 19:00 Uhr