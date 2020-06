Tönnies entschuldigt sich für Corona-Ausbruch und spricht von existenzieller Krise

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 17:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rheda-Wiedenbrück: Die Firma Tönnies hat sich für den Corona-Ausbruch in ihrer Fleischfabrik im Kreis Gütersloh entschuldigt. Auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sagte Unternehmenschef Clemens Tönnies, man übernehme die volle Verantwortung für den Vorfall. Das Unternehmen stehe vor einer existenziellen Krise. Zuvor war bekannt geworden, dass sich mehr als 1.000 Mitarbeiter des Betriebs mit dem Virus infiziert haben. Der Leiter des Krisenstabs, Thomas Kuhlbusch, hatte scharfe Kritik an dem Unternehmen geübt. Das Vertrauen gegenüber Tönnies sei "gleich Null". Grund sei, dass die Firma die Mitarbeiter-Adressen an die Behörden nicht weitergeben konnte oder wollte, so Kuhlbusch. Von den insgesamt 7.000 Beschäftigten bei Tönnies wurden bislang 5.800 auf das Corona-Virus getestet. Der Fleischbetrieb wird nun für 14 Tage geschlossen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet schloss einen regionalen Lockdown nicht aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 17:45 Uhr