Tönnies darf wieder Schweine zerlegen

EU-Finanzgipfel tagt vorerst in Kleingruppen weiter

Brüssel: Mehrere Teilnehmer des EU-Finanzgipfels haben deutlich gemacht, dass sie nicht an einen schnellen Erfolg glauben. So sagte Bundeskanzlerin Merkel, die Unterschiede bei den Positionen der Mitgliedstaaten seien sehr groß. Der niederländische Ministerpräsident Rutte bezifferte die Chancen für eine Einigung auf höchstens 50 Prozent. Am frühen Abend wurden die Beratungen im Plenum unterbrochen. EU-Ratschef Michel versucht bis 20 Uhr, in kleinerer Runde Fortschritte zu erzielen. Bei dem zweitägigen Treffen in Brüssel geht es um den siebenjährigen EU-Finanzrahmen im Umfang von mehr als einer Billion Euro sowie den geplanten Coronafonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Die Niederlande und einige weitere Staaten wollen, dass der größere Teil der Wiederaufbauhilfen als Kredite fließt - und nicht wie vorgesehen als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.07.2020 18:15 Uhr