Tödlicher Zwischenfall an Augsburger Bushaltestelle

28.11.2020 08:45 Uhr

Augsburg: Bei einem Streit an einer Bushaltestelle im Stadtteil Pfersee ist gestern Abend ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Was genau dort geschah, konnte die Polizei noch nicht klären. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Mann mit einem vorbeigehenden Pärchen in Streit geraten. Der 28-Jährige ging zu Boden - laut Bild-Zeitung erlitt er einen Messerstich. Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt blieben erfolglos. Das Pärchen flüchtete zu Fuß.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 08:45 Uhr