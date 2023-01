Tödlicher Anschlag auf jüdische Siedlung im Osten von Jerusalem

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Bei einem Anschlag in einer jüdischen Siedlung im Nordosten von Jerusalem sind sieben Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Polizei hatte der Angreifer in der Siedlung Neve Yaakov das Feuer auf Besucher einer Synagoge eröffnet. Er wurde offenbar beim Versuch zu fliehen erschossen. Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland reagierten mit Freudenfeiern auf den Anschlag. Die Terrororganisation "Islamischer Dschihad" nannte ihn eine richtige Reaktion auf das, so wörtlich, "Massaker von Dschenin". Im Flüchtlingslager Dschenin hatte die israelische Armee gestern eine Razzia durchgeführt und dabei neun Palästinenser getötet. Heute morgen wurden Raketen vom Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert, die die israelische Armee abfing. Daraufhin flog Israel mehrere Angriffe auf Stellungen der Hamas im Gazastreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2023 21:45 Uhr