Todesumstände von Gene Hackman und seiner Frau sind weiter unklar

Ermittlungen in Santa Fe gehen weiter: Der US-Schauspieler Gene Hackman und seine Frau sind offenbar nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der zuständige Sheriff sagte bei einer Pressekonferenz, der Test zur Überprüfung einer solchen Vergiftung sei negativ ausgefallen. Auch eine äußere Gewalteinwirkung sei nicht festzustellen gewesen. Die toxikologischen Berichte stünden noch aus. Klarheit herrscht nun aber wohl über den Todeszeitpunkt. Eine Auswertung von Hackmans Herzschrittmacher hat laut dem Sheriff ergeben, dass dieser am 17. Februar aufgehört hat zu funktionieren. Die beiden Leichen waren am Mittwoch im gemeinsamen Anwesen von Hackman und seiner Frau gefunden worden. Auch ein toter Hund wurde entdeckt, zwei weitere Hunde waren am Leben. Die Eingangstür war leicht geöffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 06:00 Uhr