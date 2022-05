Todesschütze von Texas hat seine Tat auf Facebook angekündigt

Washington: Nach dem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas ist der Streit über das Waffenrecht in den USA wieder voll entbrannt. Die Demokraten von Präsident Biden wollen die Gesetze verschärfen. Biden selbst stellte einen Verfassungszusatz in Frage, wonach die Bundesregierung das Recht auf Besitz und Tragen von Waffen bisher nicht verbieten darf. Dieser Zusatz sei nicht absolut, sagte der Präsident. Texas hat ein sehr lockeres Waffengesetz. Ein 18-Jähriger hatte in einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrer getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Wie jetzt bekannt wurde, hatte er seine Pläne kurz vorher auf Facebook veröffentlicht. Laut dem republikanischen Gouverneur von Texas, Abbott, schrieb der Täter, er werde nun seine Großmutter töten. Nachdem er auf sie geschossen hatte, habe er angekündigt, nun in einer Grundschule um sich zu schießen. Außerdem soll der Mann vor der Attacke auch Nachrichten an eine Jugendliche in Deutschland geschickt haben.

