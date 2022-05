Todesschütze von Texas hat seine Tat auf Facebook angekündigt

Nachrichtenarchiv - 25.05.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Uvalde: Das Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas hat der Täter offenbar genau geplant. Wie Gouverneur Abbott mitteilte, hat der 18-Jährige seine Taten eine halbe Stunde zuvor auf Facebook angekündigt. So habe er geschrieben, er werde nun seine Großmutter töten. Nachdem er dann auf sie geschossen hatte, habe er angekündigt, nun in einer Grundschule um sich zu schießen. Während seine Großmutter überlebte, starben in der Schule 19 Kinder und zwei Lehrkräfte. 17 Menschen wurden verletzt. Über Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Gouverneur Abbott sagte, man wisse weder etwas über eine kriminelle Vorgeschichte des Mannes noch über eine psychische Erkrankung. Der Gouverneur steht in der Kritik, denn er selbst hat dafür gesorgt, dass Texas zu den US-Bundesstaaten gehört, die ein besonders lockeres Waffengesetz haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2022 20:45 Uhr