Todesfahrt von Vancouver war kein Terrorakt

Vancouver: Nachdem in der kanadischen Stadt Vancouver ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist, ist die Zahl der Todesopfer auf elf gestiegen. Die Polizei rechnet auch damit, dass weitere Menschen ihren Verletzungen erliegen könnten. Die Ermittler betonten, dass es kein Terrorakt war. Vielmehr habe der festgenommene Verdächtige eine Vorgeschichte an psychischen Erkrankungen. Er war mit einem SUV in die Teilnehmer eines Straßenfests gefahren.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.04.2025 20:00 Uhr