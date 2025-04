Todesfahrt von Vancouver überschattet Wahl in Kanada

Vancouver: Heute finden in Kanada die Parlamentswahlen statt. Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Die regierenden Liberalen mit ihrem Spitzenkandidaten Mark Carney haben Umfragen zufolge mit gut 40 Prozent die Nase vorn, dicht gefolgt von den Konservativen um Parteichef Pierre Poilievre. Die Wahl wird überschattet von einem folgenschweren Vorfall am Wochenende in Vancouver: Dort war ein Mann auf einem Straßenfest mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Elf Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Der 30-jährige Fahrer wurde mittlerweile angeklagt. Die Ermittler betonten aber, dass es wohl kein Terrorakt gewesen sei. Der Festgenommene habe eine Vorgeschichte an psychischen Erkrankungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 08:00 Uhr