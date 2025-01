Todesfahrer von New Orleans war laut Biden IS-Anhänger

New Orleans: Ermittler stufen die tödliche Auto-Attacke vom Neujahrsmorgen als Terrorakt ein. US-Präsident Biden zufolge war der 42-jährige Fahrer von der Terrororganisation Islamischer Staat inspiriert. Darauf ließen Videos schließen, die der Ex-Soldat kurz vor der Tat ins Internet gestellt hatte. Außerdem wurde an seinem Pick-up-Truck eine IS-Flagge gefunden. Im Wagen und außerhalb des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler zudem mögliche Sprengsätze. Ob der Täter Komplizen hatte, ist noch unklar. Er war am Neujahrsmorgen im beliebten französischen Viertel von New Orleans in Feiernde gerast. 15 Menschen starben, mehr als 30 wurden verletzt. Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Mit Blick auf anstehende Großveranstaltungen in New Orleans hat der Gouverneur des Bundesstaates Louisiana den Notstand für die Stadt erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 08:00 Uhr