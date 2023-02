Todesdrohung gegen Lauterbach führt Bremer Polizei zu Piratensender

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: In der Hansestadt hat die Polizei die Wohnung eines 63-jährigen Mannes aus der so genannten Querdenkerszene durchsucht. Er hatte in sozialen Netzwerken gedroht, Gesundheitsminister Lauterbach umzubringen. Dabei entdeckten die Beamten, dass der 63-Jährige offenbar auch einen Piratensender betrieb. Über den illegalen Radiosender verbreitete er Inhalte aus dem Querdenker-Milieu in seiner Umgebung im Bremer Stadtteil Vahr. Darüber hinaus verkaufte er illegale Tabakwaren. Die Tabakerzeugnisse und die Sendeanlage wurden beschlagnahmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 13:00 Uhr