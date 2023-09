Tod von Jina Mahsa Amini und Beginn der Massenproteste im Iran jähren sich

Teheran: Am ersten Todestag der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini ist offenbar der Vater der Protestikone von Revolutionsgarden festgenommen worden. Das berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf Telegram. Der Machtapparat des Landes hat laut Bewohnern unter anderem Aminis Heimatort abgeriegelt. In den Kurdengebieten wird verstärkt kontrolliert. Amini war 2022 von den sogenannten Sittenwächtern festgenommen worden und starb im Gewahrsam. In der Folge ging vor allem die junge Generation unter dem Slogan "Frauen, Leben, Freiheit" gegen die repressive Politik der islamischen Führung auf die Straße. Die Staatsmacht ließ die Proteste gewaltsam niederschlagen. Als Zeichen des stillen Protests ignorieren bis heute viele Frauen die Kopftuchpflicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 11:15 Uhr