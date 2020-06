Tod eines Schwarzen: Polizist wegen Mordes angeklagt

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: Nach dem Tod eines Afroamerikaners in Atlanta hat die Staatsanwaltschaft einen der beteiligten Polizisten wegen Mordes angeklagt. Der Beamte habe den Mann niedergeschossen, obwohl von ihm keine Bedrohung ausgegangen sei. Außerdem habe der Polizist den Mann getreten, als dieser schwerverletzt am Boden lag. Bei einer Verurteilung droht dem Polizisten lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Die tödlichen Polizeischüsse wenige Wochen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis hatten die Proteste gegen Rassismus in den USA neu angeheizt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 04:00 Uhr