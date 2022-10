Titelverteidiger Italien spielt in EM-Qualifikation gegen England

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die UEFA hat am Mittag die Gruppen für die Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland ausgelost. Insgesamt werden 53 Teams um die Teilnahme an dem Turnier kämpfen. EM-Titelverteidiger Italien trifft dabei auf Vize-Meister England. Österreich ist in einer Gruppe mit Belgien und Schweden. Die Türkei und ihr deutschen Trainer Stefan Kunz haben unter anderem Kroatien und Wales als Gegner bekommen. Deutschland ist als Gastgeberland automatisch für die Europameisterschaft qualifiziert.

