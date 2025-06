Tischtennisstar Boll bestreitet letztes Spiel

Frankfurt am Main: Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll bestreitet am Mittag das letzte Spiel seiner Karriere. Der 44-Jährige steht mit Borussia Düsseldorf im Playoff-Finale der Bundesliga gegen Pokalsieger TTF Ochsenhausen. Und: Beim ATP-Tennis-Turnier in Stuttgart kämpft Alexander Zverev um den Titel. Im Finale spielt der Weltranglisten-Dritte gegen die Nummer sieben, Taylor Fritz aus den USA. Zverev hat in der vergangenen Saison viermal in Serie gegen ihn verloren.

