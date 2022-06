Tirols Landeshauptmann Platter hört auf

Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: In Österreich verlässt eine der prägendsten Figuren der Konservativen überraschend die politische Bühne. Tirols Landeshauptmann Platter von der ÖVP will sich nach 14 Jahren im Amt zurückziehen. Als Nachfolger schlug der 68-jährige Platter den Tiroler Wirtschaftsminister Anton Mattle vor. Mattle soll die ÖVP auch in die Landtagswahl führen, die spätestens nächstes Jahr stattfinden wird. Aktuell regiert die ÖVP in Tirol - genauso wie im Bund - mit den Grünen. International im Rampenlicht stand Platter zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020, als das Krisen-Management im Tiroler Skiort Ischgl massiv kritisiert wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 17:00 Uhr