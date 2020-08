Tirol zieht positive Bilanz des ersten Wochenendes mit Fahrverboten

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Die Tiroler Landesregierung zieht eine positive Bilanz des ersten Wochenendes mit den wieder eingeführten Fahrverboten im Bezirk Reutte. Wie Landeshauptmann Platter mitteilte, wurden etwa 2.400 Fahrzeuge daran gehindert, Staus auf der B179, der Fernpassstraße, zu umgehen. Die Landesregierung fühlt sich durch die hohe Anzahl der abgewiesenen Fahrzeuge darin bestärkt, an dieser Maßnahme festzuhalten, hieß es in Innsbruck. Die betroffenen Autofahrer hätten zumeist verständnisvoll auf die Zurückweisung durch die Polizei reagiert. - Das Verbot gilt vorerst bis zum 13. September, jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr in beiden Richtungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 13:15 Uhr