Tirol testet Dosierampel am Achensee - "brutaler Reisetag"

Achenkirch: Der Testbetrieb einer sogenannten Dosier-Ampel am Tiroler Achensee hat für einen langen Rückstau gesorgt. Der zuständige Bezirkshauptmann Brandl sprach am Abend von einem brutalen Reisetag. Es sei extrem gewesen. Die Ampel soll den Verkehr auf der Achenseestraße in Richtung Süden durch entsprechende Rotlichphasen begrenzen. Am Vormittag, so Brandl, habe das auch sehr gut geklappt. Allerdings sei der Verkehr dann weniger über Tegernsee und Kreuth gekommen als vielmehr über Lengries. Damit habe man nicht gerechnet. Der Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen, Niedermaier, erklärte im BR, es handele sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit den Tirolern. Man hoffe, dass viele Reisende künftig so weit wie möglich auf der Autobahn fahren. Es sei zu überlegen, ob solche Dosier-Ampeln auch in Bayern helfen könnten, den Verkehr besser zu steuern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 19:00 Uhr