Tirol signalisiert in Streit um Blockabfertigung Entgegenkommen

21.02.2022 12:00 Uhr

Innsbruck: Im Streit über die Lkw-Blockabfertigung an der bayerisch-österreichischen Grenze signalisiert Tirol Kompromissbereitschaft. Vize-Regierungschefin Felipe von den Grünen sagte dem BR, wenn es bessere Instrumente gebe, etwa eine höhere Lkw-Maut, könne man bestimmt von den - Zitat - Notwehrmaßnahmen Abstand nehmen. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte vor drei Wochen in einem Brief an Bundesverkehrsminister Wissing vorgeschlagen, die Mautsätze für Lastwagen auf deutschen Autobahnen zu erhöhen, um die Brennerroute zu entlasten. Die Blockabfertigung an der Grenze sorgt immer wieder für lange Rückstaus auf der Inntal-Autobahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 12:00 Uhr