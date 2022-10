Tirol kündigt vier Tage Blockabfertigung am Brenner an

CDU-Spitzenkandidat Althusmann tritt nach Wahlschlappe zurück

Hannover: CDU-Spitzenkandidat Althusmann hat nach den schweren Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen seinen Rücktritt als Landesvorsitzender angekündigt. Dies sei seine persönliche Konsequenz aus dem Wahlergebnis, so Althusmann. Grünen-Chef Nouripour sah in dem Ergebnis einen klaren Auftrag zur Bildung einer rot-grünen Regierung. Es sei ein Riesenvertrauensvorschuss für seine Partei, sagte er. Ministerpräsident Weil hatte eine Rückkehr zu Rot-Grün schon vorab in Aussicht gestellt. Er wertete das Ergebnis als "großen Erfolg" für sich und seine SPD. FDP-Chef Lindner sprach von einem "traurigen Abend für die Liberalen" und einem Mobilisierungsproblem seiner Partei. Ihr Ziel sei es gewesen, dass es in Niedersachsen zu keinem Linksruck komme. AfD-Chef Chrupalla führte den Stimmenzuwachs seiner Partei auf die Unzufriedenheit der Bürger mit der Ampel-Koalition zurück. Die AfD sei die einzige Partei, die die Bundesregierung "vor sich hertreibt", so Chrupalla.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2022 02:00 Uhr