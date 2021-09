Tirol erhöht den Druck mit weiteren Blockabfertigungen

Nachrichtenarchiv - 24.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Das österreichische Bundesland Tirol will im kommenden ersten Halbjahr an 21 Tagen an der Grenze Blockabfertigungen durchführen. Damit soll der LKW-Verkehr so gebremst werden, dass pro Stunde maximal 300 Lastwagen von Bayern kommend auf der Tiroler Inntal-Autobahn unterwegs sind. Damit wird die Verkehrsbelastung auf bayerischem Gebiet steigen. Der Stau reicht häufig zurück bis zum Irschenberg. Die Tiroler Landesregierung sieht diese Maßnahmen als - so wörtlich - "Notwehr" gegen die Überlastung mit internationalem Schwerverkehr. Der Freistaat Bayern hat immer wieder gegen dieses Vorgehen protestiert und sich um ein Eingreifen der EU bemüht.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 24.09.2021 18:00 Uhr