"Time"-Magazin kürt Popstar Taylor Swift zur Persönlichkeit des Jahres 2023

New York: Das "Time"-Magazin hat Popstar Taylor Swift zur Person des Jahres 2023 gekürt. Die US-Sängerin habe in einem schwierigen Jahr voller Spaltung und Dunkelheit einen Weg gefunden, Grenzen zu überwinden und eine Quelle des Lichts zu sein, heißt es zur Begründung. Seit knapp einem Jahrhundert kürt das "Time"-Magazin jedes Jahr eine Person, die die Welt in den vorherigen zwölf Monaten am meisten verändert hat. Auch Queen Elizabeth, Konrad Adenauer, Elon Musk, Donald Trump, Angela Merkel und Greta Thunberg wurden schon ausgezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 22:00 Uhr