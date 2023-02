"Tim und Struppi"-Titelblatt bringt mehr als zwei Millionen Euro ein

Nachrichtenarchiv - 11.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Eine Zeichnung von Hergé ist für die Rekordsumme von rund 2,16 Millionen Euro versteigert worden. Es handelt sich um das Titelblatt für den Comic "Tim und Struppi in Amerika" in der Neugestaltung von 1942, die Grundlage für die vier Jahre später erschienene weltberühmte Version des Titelcovers war. Sie zeigt den belgischen Jungreporter Tim, der an einen Marterpfahl gefesselt ist, hinter ihm sein Hund Struppi und davor ein Häuptling, der ein Beil schwingt. Die Zeichnung gilt aufgrund ihrer ungewöhnlich großen Maße von 52,3 mal 36 Zentimetern als besonders wertvoll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2023 08:00 Uhr