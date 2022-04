Papst warnt vor Resignation und Fatalismus

Rom: Bei der Osternachtfeier am Abend im Petersdom hat Papst Franziskus alle Christen aufgerufen, den auferstandenen Christus mit Gesten des Friedens in dieser von den Schrecken des Krieges gezeichneten Zeit ins tägliche Leben zu tragen. Gleichzeitig warnte er davor, in Desillusion und Apathie zu verfallen. Sonst, so der Papst, "verharren wir regungslos vor dem Grab der Resignation und des Fatalismus". Heute feiert Franziskus auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag. Zu der Feier werden am Vormittag Zehntausende Gläubige erwartet. Nach der Messe wird der Pontifex am Mittag den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis, spenden.

