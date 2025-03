Tik Tok-Niederlassung kommt nach München

Bayerns Digitalminister Mehring hat bekannt gegeben, dass die chinesische Internetplattform seine erste Deutschland-Zentrale für die neue E-Commerce-Sparte in der Landeshauptstadt eröffnet: Mit zunächst 50 Mitarbeitern will das Unternehmen von München aus einen strategisch wichtigen Geschäftsbereich in Deutschland aufbauen. Mehring sagte, Bayern werde damit immer mehr zum digitalen Powerhouse Europas. Zuletzt hatten unter anderem Open AI, Apple oder Google Standorte in der Landeshauptstadt eröffnet.

